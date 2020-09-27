Армения и Азербайджан заявили об убитых и раненых: появилась реакция ОБСЕ и Украины

В воскресенье, 27 сентября, в результате военного столкновения на границе Армении и Азербайджана погибли по меньшей мере двое мирных жителей и десять военнослужащих ВС Армении, есть много раненых. Потери понес и Азербайджан – есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военнослужащих, их число уточняется.

Об этом говорится в сообщении омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, а также сообщает “Интерфакс”.

В результате обстрела утром 27 сентября в Мартуининском районе погибли женщина и ребенок.

“Двое гражданских лиц получили ранения. Мишенью обстрелов стали некоторые школы. Есть и другие жертвы среди гражданского населения”, – добавил омбудсмен.

Потери среди личного состава есть в ВС Армении и ВС Азербайджана.

Секретарь Совета безопасности Армении Арцах Самвел Бабаян сообщил о десяти погибших военнослужащих на границе с Азербайджаном.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о шести раненых гражданских лицах. Погибшие есть среди мирного населения и среди военных, их число уточняется.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта.

“Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленно загубленных жизнях, в том числе среди мирных жителей. Сопредседатели призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы найти устойчивое разрешение конфликта”, – говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

“Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнует родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении МИД в Twitter.

Как сообщал “источник”, 27 сентября после масштабной провокации по всей протяженности фронта правительство Армении объявило о введении военного положения.

Добавим, что в Минобороны Армении опубликовали кадры удара по боевым танкам ВС Азербайджана в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане потери не подтвердили.