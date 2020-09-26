На Луганщине зафиксировано 44 новых случая COVID-19

География выявленных в области заболеваний: город Северодонецк – 15 человек, город Лисичанск – четыре, город Рубежное – один, Беловодский район – шесть, Белокуракинский – один, Марковский – три, Меловский – два, Новопсковский – два, Попаснянский – три, Сватовский – один, Станично-Луганский – два , Старобельский – три, Троицкий – один.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Среди них: 15 – из числа ранее определенных контактных лиц, 12 прибыли из временно оккупированных территорий, девять – больные пневмонией, восемь – с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 939 человек.

Из них выздоровели – 483 (23 за последние сутки); лечатся – 446 (93 – в стационаре; 353 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 56,36%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 сентября (на 9:00) в Украине 195 504 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3903 летальные, 86873 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3833 новых случая. Всего проведено 2189926 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1740 пациентов.