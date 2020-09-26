В катастрофе под Чугуевым погиб курсант, отец которого погиб в сбитом боевиками Ил-76 в Луганске

Среди погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области есть 20-летний курсант Александр Скочков. В 2014 году его отец погиб в Луганске, когда боевики сбили украинский Ил-76.

Вечером 26 сентября Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, погибших 25 сентября в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевым, сообщает Громадське

Среди погибших есть Скочков Александр Игоревич, которому было всего 20 лет. Он пошел в авиацию вслед за своим отцом Игорем Скочковим, он был штурманом авиационной эскадрильи двадцать пятой гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.

Отец также погиб в небе – 14 июня 2014 над Луганском боевики сбили военный транспортник Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Скочков-младший учился на третьем курсе университета имени Кожедуба, он хотел стать штурманом, как и его отец. Но 25 сентября 2020 он погиб.

Авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек на борту (20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и семь офицеров, еще одного курсанта не допустили к полету ) сразу после аварии выжили двое.

Один из них (курсант из Львова) умер в Харьковской больнице неотложной медицинской помощи, другой (из Харьковской области) находится в Харьковском военном госпитале.