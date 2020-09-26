На Луганщине состоялся патриотический забег в память о погибших воинах

Луганская область присоединилась ко Всеукраинскому патриотическому забегу в память о погибших воинах «Уважаю воинов, бегу за героев Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Участие в мероприятии принял председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, который с портретом легендарного воина Темура Юлдашева преодолел дистанцию ​​в три километра.

Перед стартом забега глава выступил с речью перед собравшимися участниками забега: «Герои, к сожалению, умирают, но они продолжают жить в наших сердцах, нашей памяти. Вчера произошла трагедия – падение военного самолета Ан-26 в Харьковской области с 28 нашими ребятами на борту. У нас есть информация, что на этом самолете был сын штурмана Ил-76, который был сбит врагом в небе над Луганском летом 2014 ».

Перед началом мемориального забега Сергей Гайдай призвал участников почтить память погибших минутой молчания, объявил на Луганщине День траура по жертвам авиакатастрофы в Чугуеве и дал поручение приспустить государственные флаги.

В мероприятии приняли участие бегуны-любители, профессионалы, воспитанники спортивных школ, представители ОГА, военнослужащие и представители силовых ведомств.