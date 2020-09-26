Курсанты и военные погибли в авиакатастрофе в Харьковской области. В Украине – День траура

Военный самолет Ан-26 разбился 25 сентября примерно в 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку, сообщает НВ

На борту были 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.

25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов, несовместимых с жизнью. Еще одному удалось выжить – он находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября, сообщает ОПУ

«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г.. Чугуева Харьковской области и повлекшей за собой гибель военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем ​​траура », – говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура », – заявил Президент Украины.

Глава государства подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.