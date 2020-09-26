В больнице умер курсант, пострадавший в авиакатастрофе под Харьковом

В больнице скончался курсант, который находился в тяжелом состоянии после крушения самолета под Харьковом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Предположительно, умер парень, который получил 90% ожогов тела. Курсант был родом со Львова. Он скончался в медучреждении в субботу, 26 сентября, около 10:50.

“С 11 областей, из разных, находились там люди (в самолете – ред.). Те ребята, которые выжили… В крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом – львовянин. Из Харьковской области ребенок, который выжил, он не в критическом состоянии” – рассказал “Суспільне” председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Напомним, крушение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, где находились курсанты, произошло в 20:50 в пятницу, 25 сентября, недалеко от города Чугуев Харьковской области. В результате трагедии на месте погибли 20 человек. Двоих пострадавших направили в больницу, один из который умер 26 сентября.

Как сообщал “источник”, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что самолет с курсантами зацепился крылом за землю.

Напомним, субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в аварии самолета АН-26 курсантам. В сети друзья и родные погибших делятся их фото.