Вечного полета, пацаны: родные и друзья делятся фото курсантов, погибших под Чугуевом

Субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в аварии самолета АН-26 курсантам.

Фото публикуют родные и близкие в социальных сетях.

Друзья и близкие пишут слова прощания с парнями: “Светлая память”, “Вечного полета, пацаны”, “Вечная вам память”, “Братья, больше жизни люблю”, “Земля вам пухом”.

Ранее было опубликовано групповое фото курсантов Харковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба, которые погибли в авиакатастрофе.

Как сообщал “источник”, во время крушения военного самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, которое произошло в 20:50 в пятницу, 25 сентября, недалеко от города Чугуев Харьковской области, погибло 20 человек.

Напомним, что один из пострадавших в крушении находится в тяжелом состоянии, а второй в состоянии средней тяжести.