Стала известна предварительная версия крушения самолета в Чугуеве под Харьковом

Причиной падения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины в Чугуеве Харьковской области, мог стать отказ левого мотора.

Об этом сообщил в эфире телеканала “Украина 24” губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Он сказал, что это стало известно из сообщения пилота потерпевшего крушение самолета. Вместе с тем, по его словам, опытный летчик может справится с такой ситуацией. Поэтому о том, что на самом деле стало причиной трагедии, станет известно только после проведения соответствующих экспертиз.

Кучер добавил, что пострадавших отправили в 4-ю больницу Харькова. Вполне вероятно, что они спаслись благодаря тому, что вовремя спрыгнули с самолета, когда тот был на минимальном расстоянии от земли.

Напомним, на борту находились 27 человек. Их должно быть 28, но одного курсанта не допустили к полету. Найдены тела 22 погибших, двое пострадавших выжили, еще четырех человек ищут.

Как сообщал “источник”, 26 сентября на место крушения самолета прибудет президент Украины Владимир Зеленский.