В Украине готовят к подписанию важную военную доктрину: в чем ее суть

В Украине в скором времени появится военная доктрина, которая называется “Стратегия военной безопасности”.

Об этом в эфире источник Live рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, ее основу в мае представило военное ведомство.

“Там заложено, что впервые в Украине будет применен принцип комплексной обороны. Это не только силы обороны не только армия, Нацгвардия и полиция. Это и гражданское общество, различные общественные организации, движения и, прежде всего, территориальная оборона“, – пояснил Бадрак.

Он добавил, что территориальная оборона является одним из принципов формирования асимметричного потенциала.

“Из чего мы исходим: в поле с Россией мы сойтись не можем и это понятно. Но нам на самом деле не нужно побеждать Россию в поле“, – сказал он.

Детальнее о развитии украинской армии и ее возможности дать отпор России, читайте в материале “источника”: Украинская армия имеет только один путь – Валентин Бадрак.