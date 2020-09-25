Украинская армия может взять на вооружение боевых роботов: эксперт рассказал детали

Украинская армия вскоре может начать применять боевых роботов, соответствующие разработки уже ведутся.

Об этом в эфире источник Live рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил, что Украине был бы полезен опыт армии Израиля, которая активно применяет высокие технологии.

“Это собственно армия – не призовники, а профессиональное ядро – которая имеет в своем составе высокие технологии. Например, ракетные технологии, ракетный щит сдерживания. Различные современные системы, например, ударные беспилотники, подразделения боевых роботов. Это уже не какая-то фантастика: около 5-6 частных украинских компаний создают боевых роботов. Некоторые используются вооруженными силами“, – сказал Бадрак.

Он добавил, что роботы осуществляют разведку и имеют боевые модули. Например, на учениях Rapid Trident, которые проходили во Львовской области, демонстрировали робота, который разминировал местность.

“Мы говорим уже об ударных системах, когда в Украине есть управляемое ударное оружие, разработанное Государственным конструкторским бюро “Луч” в Киеве. Если эти ракеты поставлять на платформы, созданные частными компаниями, то мы получим подразделение боевых роботов“, – говорит эксперт.

Бадрак уточнил, что один боевой робот, который может поражать танки и бронетранспортеры, будет стоить 3-5 млн гривен.

“Один бронетранспортер стоит 29,3 млн гривен. Можно посчитать, сколько за счет одного нового бронетранспортера можно поставить в армию боевых роботов. Это обеспечит сохранение жизней“, – отметил он.

Детальнее о развитии украинской армии и ее возможности дать отпор России, читайте в материале “источника”: Украинская армия имеет только один путь – Валентин Бадрак.