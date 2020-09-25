Крушение самолета под Харьковом: появились жуткие подробности о количестве жертв

Во время крушения военного самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, которое произошло в 20:50 в пятницу, 25 сентября, недалеко от города Чугуев Харьковской области, погибло 20 человек.

Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

После падения самолет сразу же загорелся.

На борту самолета находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего там было 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых.

На месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

Как сообщал “источник”, ранее полиция опубликовала фото с места катастрофы.