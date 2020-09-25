На грани увольнения два министра: Разумков рассказал о возможных перестановках в Кабмине

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал два министерства, в которых могут поменяться главы.

Как пишет “РБК”, об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он уточнил, что речь идет об экономическом блоке правительства. В частности есть вопросы по дефициту бюджета.

“Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов – ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент, – “источник”) с большим дефицитом“, – сказал Разумков.

Вместе с тем он отметил, что надо учитывать, что ротации в правительстве будут иметь влияние на бюджетный процесс.

“Любые ротации также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали“, – сказал Разумков.

Как сообщал “источник”, в бюджете Украины на 2021 заложен дефицит в размере 6% от ВВП. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что это огромная проблема, поскольку придется включить печатный станок, что повлечет за собой инфляцию и рост цен на все. Это также приведет к тому, что мы потеряем доверие со стороны международных партнеров.