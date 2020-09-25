Уровень загрязнения в самой большой реке Крыма превышает норму в тысячу раз: оккупанты бьют тревогу

Самая длинная река оккупированного Крыма, Салгир, загрязнена канализационными стоками, уровень загрязнения превышает норму в тысячу раз.

Как пишет “Крым. Реалии”, об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что в Салгир попадает 70 тысяч кубометров канализационных стоков.

“Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы“, – сказал Аксенов во время совещания по проблемам водоснабжения.

Как сообщал “источник”, на территории оккупированного Крыма, где из-за засухи воду для населения уже подают почасово, в административном центре городе Симферополе из водопроводных кранов течет жидкость, которая через пару недель приводит в негодность фильтры.