Минздрав представил новый перечень стран из “красной зоны”: кто в нее вошел, список

В пятницу, 25 сентября, Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В “красный” список внесены страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 тысяч населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.

Среди стран красной зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдова, Венгрия, Бельгия и Нидерланды, Мальдивы.

Приезжающие в Украину из стран “красной” зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 24 сентября, в Киеве коронавирус подтвердили у 380 человек. Ситуация позволяет столице вернуться из “оранжевой” карантинной зоны, к которой город относился с 21 сентября, в “желтую”, однако ситуация с распространением коронавируса все еще остается сложной.