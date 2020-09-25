Гайдай поздравил ВНУ им В. Даля со 100-летним юбилеем

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия Восточноукраинского Национального университета имени Владимира Даля.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В начале мероприятия ректор университета Ольга Поркуян рассказала о славной истории учебного заведения.

В приветственном слове Сергей Гайдай отметил особую роль преподавателей вуза в формировании нового кластера высококвалифицированных кадров: «Хочу поздравить вас со знаменательной датой – столетием ВНУ имени Владимира Даля, а также поблагодарить вас за добросовестный повседневный труд. Убежден, что ваш научная и просветительская деятельность является основой для экономического роста нашей области и Украины в целом ».

Сергей Гайдай вручил проректору по научной работе Эдуарду Потапенко и проректору по научно-педагогической работе и международной деятельности Александру Рязанцеву грамоты Верховной Рады Украины, коллективу ВНУ имени Владимира Даля – Приветственное письмо председателя Верховной Рады Украины, доценту кафедры правоведения Михаилу Антоненко и начальнику научно-исследовательской части Григорию Бойко – нагрудные знаки «За научные и образовательные достижения», заведующему кафедрой истории и археологии Виталию Михайлюку – нагрудный знак «Отличник образования», директору научной библиотеки Ольге Епифановой – Почетную грамоту Министерства образования и науки Украины, декану юридического факультета Елене Арсентьевой, заведующему кафедрой психологии и социологии Юлии Бохонковой, декану факультета инженерии Сергею Кудрявцеву – грамоты Министерства образования и науки Украины.иОбластными наградами были награждены известные заведующие кафедр и профессорский состав высшего учебного заведения, а главного бухгалтера университета Любовь Белоусову было отмечено почетным знаком «За развитие региона».

Также глава области принял участие в погашении почтовой марки, посвященной столетию Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

В ходе мероприятия выступления ансамбля песни и танца «Раданы» дарили своим присутствовать праздничное настроение.