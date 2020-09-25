В Северодонецке утром произошло ДТП. ФОТО

Сегодня утром, 25 сентября, в Северодонецке, на перекрестке улиц Федоренко и Менделеева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Водитель Dacha Logan двигаясь по улице Менделеева, проигнорировал дорожный знак 2.1 “Уступите дорогу” и не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 11183, который ехал по улице Федоренко, в результате чего оба автомобиля столкнулись. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные, в отношении водителя автомобиля Dacha Logan составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).