В Telegram произошел масштабный сбой: в каких странах возникли проблемы

В пятницу, 25 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы на работу мессенджера касаются невозможности подключения (72%) и проблем с отправкой сообщений (27%).

Наибольшее число жалоб поступает от пользователей из России, Беларуси, Украины, Германии, Венгрии, Польши, Казахстана и Сингапура.

Как известно, предыдущий сбой Telegram произошел 21 сентября.

Как сообщал “источник”, приложение Facebook Messenger, которым пользуются сотни миллионов людей, не является безопасным каналом связи. Несмотря на все усилия компании обеспечить конфиденциальность, пользователи не могут быть уверены в ней.

Также ранее стало известно, что компания Facebook удалила три сети учетных записей, связанных с Россией, которые занимались распространением в сети фейков.