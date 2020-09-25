“Ошибочка вышла”: как в ОРЛО “кидают” шахтеров на зарплаты

Шахтеры на временно неподконтрольной территории Луганщины ожидали свою заработную плату за июль (!) до конца сентября, но, как выяснилось, произошла “ошибка”. Свои деньги они увидят только в октябре.

Такое объявление появилось на одной из шахт во временно неподконтрольной Голубовке (Кировск, – ред.).

“Горнякам придется потерпеть еще немножко. Так как информация о выплате зарплаты за июль в сентябре оказалась ошибкой. Ожидать кровные заработанные можно не раньше октября. Информацией об издевательствах над шахтерами поделилась жена одного из рабочих шахты. Она посетовала, что семья находится на грани выживания. Близятся холода, и шахтерские семьи осознают перспективу: остаться в голоде и холоде. Ведь коммунальные платежи нужно вносить регулярно, вне зависимости от получения зарплаты”, – прокомментировал объявление телеграмм-канал “Донбасский кейс”.