НВФ “ЛНР” ужесточили пересечение линии разграничения на Донбассе: “Не больше одного раза в месяц”

НВФ “ЛНР” решили усложнить пересечение пункта пропуска у Станицы Луганской, мотивируя это “сложной эпидемиологической ситуацией” в Украине и “угрозой распространения коронавируса в ЛНР”.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Так, сообщается, что въезд на территорию, подконтрольную НВФ “ЛНР”, с подконтрольной украинской власти территории и выезд с территории, подконтрольной НВФ “ЛНР”, на подконтрольную украинской власти территорию граждан, имеющих прописку в “ЛНР”, теперь будет осуществляться ” по документам, подтверждающим такой факт не чаще одного раза в месяц”.

Помимо этого, граждан НВФ обязали сообщать на “горячую линию” так называемого “минздрава” о своем прибытии из “территории, где выявлены новые случаи коронавируса”.