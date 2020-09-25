Продажа спецтехники на базе МАЗ в Украине: текущие тенденции

Импорт белорусских товаров в Украину в 2020 году увеличился более чем на 6%, что в денежном эквиваленте составило порядка 4 миллиардов долларов США. И это, несмотря на особенности ведения внешнеэкономической деятельности обеих стран: экономические санкции, введенные украинскими властями в начале года, на товары из Беларуси, а также неблагоприятная политическая обстановка в Республике Беларусь в августе 2020 года после президентских выборов. И все же в настоящее время не следует опасаться уменьшения появления белорусских товаров, в том числе, это касается и грузовиков МАЗ, спецтехника различного отраслевого назначения на базе которых массово используется на украинских предприятиях.

Продажа МАЗ – Украина предпочитает недорогие белорусские грузовики

В настоящее время вы можете без проблем заказать и купить МАЗ https://thk.kiev.ua/brands/maz с установкой на него автоцистерны, самосвального кузова, бетоносмесительного барабана, бетонораспределительной установки, бурильно-крановой машины, крана-манипулятора с бортовой платформой, а также других видов навесного оборудования, кузовов и подъемных механизмов. В Полтавской области на Заводе спецтехники Техкомплект (офис продаж в Киеве) белорусская грузовая автотехника – одна из самых востребованных и часто применяемых для монтажа навесного оборудования и выполнения кузовных работ.

Почему не на КрАЗе? Ведь у украинцев есть грузовики собственного производства, и было бы логичным и правильным поддерживать национального производителя, покупая дорожные грузовые шасси Краз для установки кузовов, цистерн, подъемных механизмов. Но большие сроки поставки и порой неконкурентная цена украинских грузовиков зачастую играют против национального производителя, давая «фору» белорусам, которые импортируют свои МАЗы словно «горячие пирожки» по демократичной цене. И стоимость белорусских грузовиков, даже с доставкой в Киев, получается вполне приемлемой для украинского покупателя. Справедливости ради надо отметить, что кременчугские грузовики сейчас покоряют зарубежье и делают это, к слову, весь успешно.

В настоящее время статистика цен на такую специальную технику, как автотопливозаправщики, автогидроподъемники, самосвалы, бортовые автомобили с кранами-манипуляторами, автокраны, вахтовые автомобили, такова: