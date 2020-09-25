Выбираем балконные двери: чек-лист для удачной покупки

При замене двери на балкон https://4okna.ua/balkonu/dveri-na-balkon/ всегда стоит помнить о том, что она меняется только в составе балконного блока. Крайне редкие случаи, когда производится установка отдельных частей. Балконный блок состоит из одной или нескольких оконных створок и двери. Он разделяет жилое помещение и внешнюю конструкцию, оставляя возможность свободного прохода.

В компании «4 Окна» можно заказать пластиковые двери на балкон практически любой конфигурации. А вариантов действительно немало, ведь в Харькове соседствуют жилые дома совершенно разных времен и эпох. Для разных типов домов, а также в зависимости от потребностей покупателей традиционно выделяют такие типы балконных блоков:

Базовые. Простой и достаточно экономный вариант. Состоит из глухого одинарного окна и распашной двери. Минимальный функционал обеспечивает дешевизну конструкции. Остекление двери производится только на половину.

С поворотно-откидным окном. Этот вариант чуть дороже, но в двустворчатом окне одну створку можно открыть или поставить на проветривание. Тем самым обеспечивается достаточный воздухообмен и в помещении поддерживается комфортная атмосфера.

Французского типа. Особый подвид, где блок имеет прямоугольную форму и включает в себя две или больше створок высотой от пола и до потолка. Такие балконные блоки подходят для установки преимущественно в коттеджах и частных домах, а также в квартирах новостроек. Французское окно дает максимальное освещение комнаты и имеет эстетичный внешний вид.

Двусторонние. Дверь находится посередине, а по обеим сторонам от нее симметрично располагаются глухие или поворотно-откидные створки. Весьма интересная конструкция, которая подходит только для крупных проемов.

Двери на балкон могут быть также распашными, раздвижными, поворотно-откидными. Это основные вариации, которые заказываются чаще всего.

Почему стоит выбирать пластиковые двери на балкон?

Среди всех преимуществ, которые имеют балконные блоки от компании «4 Окна», особенно стоит выделить такие:

долговечность и значительный срок эксплуатации;

хорошая шумоизоляция;

высокая энергоэффективность;

отсутствие сквозняков.

Сюда также стоит добавить высокую функциональность и очень приятный внешний вид, который подходит ко всем современным интерьерам. Там где в дизайн не вписываются классические белые двери на балкон, можно использовать специальные декоративные накладки.