Выбор электроинструментов – непростая задача. Здесь нужно все делать не спеша, с умом выбирая технику. Более сложной является ситуация с аккумуляторными инструментами. Кроме стандартных критериев выбора, здесь следует учитывать и дополнительные параметры аккумуляторов. От этого зависит производительность инструмента, а также время, в течение которого он будет работать беспрерывно, без подзарядки. Здесь играет роль даже его вес. На сайте https://uabattery.com/akkumulyatory-dlya-shurupovertov вы сможете выбрать и приобрести качественные аккумуляторы для шуруповертов. Посетив сайт, вы сможете выбрать бренд аксессуара, ознакомиться с предложеениями и сделать верный выбор комплектующих для вашего девайса, будь то ноутбук или планшет, а может быть, смартфон. Здесь есть и универсальные аксессуары. И все предложения удобно распределены в соответствующих категориях, что значительно облегчит для вас вопрос поиска и сэкономит ваше драгоценное время. Созвонившись по телефону, вы сможете проконсультироваться у специалистов абсолютно бесплатно. В мобильном режиме вам ответят на вопросы и помогут не ошибиться в выборе. Остается только оформить заказ. И это займет у вас всего несколько минут. Доставка будет оперативной и удобной, безопасной и аккуратной. Здесь ценят клиентов и гарантируют качественное обслуживание и безупречный сервис. Вы останетесь довольны приобретением.

Какие бывают типы аккумуляторов

Существуют различные типы аккумуляторов. Никель-кадмиевые NiCd – старый тип, который широко использовали еще в середине двадцатого столетия. У подобных аккумуляторов из положительных характеристик следует выделить большое количество циклов зарядки и разрядки – у современных устройств оно достигает тысячи. В результате срок годности достигает двадцати лет. Кроме того, есть возможность работать в разных температурных условиях, и это – важная составляющая.

Никель-металлогидридные NiMh аккумуляторы весят значительно меньше, при этом эффект памяти у них практически отсутствует. Производство подобных аккумуляторов не загрязняет окружающую среду.

И те, и другие аккумуляторы заряжаются после того, как батарея полностью разряжается. В результате частых подзарядок снижается емкость аккумулятора. И это важно учитывать.

Литий-ионные аккумуляторы Li-Ion – это аккумуляторы нового поколения, которые прекрасно держат существенно больший заряд. Здесь отсутствует эффект памяти, поэтому их можно заряжать в любое время, а не только при полной разрядке. Вес, а также габариты здесь снижены на сорок процентов. И это важно для профессиональных аккумуляторных инструментов. Это касается и дрелей-шуруповертов, интенсивно используемый мастерами весь рабочий день.