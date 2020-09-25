5 мифов о получении переселенцам субсидий

В ожидании отопительного сезона все более актуальным становится вопрос оформления субсидии. “Юридический советник для переселенцев” разбирался, где правда, а где ложь из того, что говорят о субсидии.

1. Без договора аренды жилого помещения субсидию переселенцы оформить не смогут – ❌ Миф

Еще несколько лет назад, действительно, для оформления субсидии внутренне перемещенным лицам, которые не зарегистрированы в жилье, но фактически проживают в нем, необходимо было иметь договор аренды. Однако Постановлением Кабмина от 27.04.2018 № 329 соответствующее требование отменили. Сейчас для получения субсидии переселенцам необходимо подать в орган социальной защиты населения только заявление и декларацию. Вместе с тем определенные ограничения для ВПЛ таки продолжают существовать. Так, учитывая, что субсидия будет назначаться в этом случае по решению комиссии, чтобы получить ее в следующем периоде, переселенцам необходимо будет повторно подать документы.

2. Даже если член семьи, который зарегистрирован в квартире, в ней не проживает, его доход все равно будет учтен при расчете субсидии – ✅ Правда, но частично

В соответствии с Постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства при этом включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме) (для арендаторов, внутренне перемещенных лиц – лица, которые фактически проживают).

Также учитываются доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства. В последнем случае будут учитываться разве что доходы:

🔹 одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа;

🔹 родителей в случае назначения субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии по месту учебы;

🔹 одного из родителей ребенка в случае назначения субсидии другому родителю с ребенком, если родители разведены или не состояли в браке;

🔹 лиц, которые считаются без вести пропавшими по решению суда или имеют правовой статус лиц пропавших без вести;

🔹 лиц, которых призвали на срочную военную службу.

! Обратите внимание! Доходы членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), но фактически по данному адресу не проживающих, не учитываются в совокупном доходе домохозяйства по решению комиссии.

Вместе с тем, если в жилом помещении (доме) есть несколько разделенных лицевых счетов, то по решению комиссии жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг может быть назначена каждому из таких домохозяйств на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Состав каждого из домохозяйств определяется на основании сведений, внесенных в декларацию. При этом в состав различных домохозяйств в пределах одного жилого помещения (дома) не могут входить члены одной семьи.

3. Переселенцы, которые оформили субсидию, не имеют права на получение адресной помощи – ❌ Миф

На самом деле, ни Постановление Кабмина от 01.10.2014 № 505, которым определен порядок назначения и выплаты адресной помощи внутренне перемещенным лицам, ни любой другой нормативно-правовой акт не содержат никаких ограничений относительно одновременного получения переселенцами субсидии и адресной помощи.

4. При наличии долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг субсидии не будет – ✅ Правда, но частично

Обращаясь за получением жилищной субсидии, следует помнить, что она не назначается, если заявитель имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 340 грн) на день обращения за ее назначением.

Соответствующее правило не касается разве что задолженности:

🔹 за услугу по снабжению и распределению природного газа, начисленная со ссылкой на решение суда по нормам потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям;

🔹 которая возникла в связи с тем, что управляющий, объединения, исполнитель коммунальных услуг не заключили договор с АО «Ощадбанк» (его учреждениями) для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

🔹 при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечил финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме.

! Вместе с тем субсидию все же могут назначить «должникам», если они документально подтвердили:

уплату задолженности по «коммуналки»; или заключения договора о его реструктуризации долга; или обжалования задолженности в судебном порядке.

5.Субсидия не назначается, если в собственности семьи есть автомобиль ✅ Правда, но частично



По нормам Постановления Кабмина от 21.10.1995 № 848 не назначается (в том числе на следующий период), если любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства:

🔹 имеет в собственности транспортное средство, подлежащее государственной регистрации и с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа). При этом не учитываются транспортные средства, полученные безвозмездно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты населения, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа;

🔹 в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии или назначением жилищной субсидии без обращения не осуществил покупку транспортного средства (механизма), на сумму, которая на дату покупки, оплаты, приобретения права собственности в другой законный способ превышает 50 тыс. гривен.

Соответственно, если в собственности одного из членов семьи, претендующей на получение субсидии, есть мотоцикл или автомобиль, которому больше 5 лет и который был приобретен на сумму менее 50 тыс. грн в течение года до обращения за субсидией или ранее (независимо от суммы), то такая семья при отсутствии других обстоятельств имеет право на субсидию.