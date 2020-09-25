В выходные на Луганщине сохранится теплая и сухая погода

В субботу, 26 сентября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

В воскресенье, 27 сентября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.

Сегодня, 25 сентября, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура днем 23-28 0 тепла.