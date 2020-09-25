COVID-19 снова пересек психологическую отметку на Луганщине: 53 новых случая и один летальный исход

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 53 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 детей), лабораторно подтверждено выздоровление 19 человек, 1 человек умер (Меловской район). Возраст умершего – 61 год, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. 1 человек (Троицкий район) снят с эпидемиологического надзора, в связи с выездом за пределы контролируемой территории.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области:

г. Северодонецк +17 (из них 2 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 9 – больные пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами: 1 – прибыл из ВОТ, 2 – самообращение)

г. Лисичанск 2 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)

г. Рубежное 1 (контактировал с зарегистрированными случаями заболевания)

Беловодский район +6 (2 – больные пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами: 1 – прибыл из ВОТ)

Белокуракинский район 3 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – прибыл из ВОТ;

Кременской район 4 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – больные пневмонией);

Меловской район 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);

Попаснянский район +6 (5 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);

Новоайдарский район +1 (больной пневмонией);

Троицкий район +1 (ВОТ)

Станично-Луганский район 3 (2 – прибыли из ВОТ, 1 – больной пневмонией);

Марковский район +6 (3 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – больные пневмонией, 1 – прибыл из ВОТ)

Сватовский район +1 (контакт).

Таким образом, имеем всего 895 случаев коронавирусной

болезни, среди них 43 ребенка.

Активных больных, сегодня – 425 человека (в т.ч. 21 ребенок). Лечатся в стационарах – 104, амбулаторно – 321.