COVID-19 снова пересек психологическую отметку на Луганщине: 53 новых случая и один летальный исход

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 53 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 детей), лабораторно подтверждено выздоровление 19 человек, 1 человек умер (Меловской район). Возраст умершего – 61 год, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. 1 человек (Троицкий район) снят с эпидемиологического надзора, в связи с выездом за пределы контролируемой территории.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк +17 (из них 2 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 9 – больные пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами: 1 – прибыл из ВОТ, 2 – самообращение)
- г. Лисичанск 2 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)
- г. Рубежное 1 (контактировал с зарегистрированными случаями заболевания)
- Беловодский район +6 (2 – больные пневмонией, 3 – с подозрительными симптомами: 1 – прибыл из ВОТ)
- Белокуракинский район 3 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – прибыл из ВОТ;
- Кременской район 4 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – больные пневмонией);
- Меловской район 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);
- Попаснянский район +6 (5 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);
- Новоайдарский район +1 (больной пневмонией);
- Троицкий район +1 (ВОТ)
- Станично-Луганский район 3 (2 – прибыли из ВОТ, 1 – больной пневмонией);
- Марковский район +6 (3 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – больные пневмонией, 1 – прибыл из ВОТ)
- Сватовский район +1 (контакт).
Таким образом, имеем всего 895 случаев коронавирусной
болезни, среди них 43 ребенка.
Активных больных, сегодня – 425 человека (в т.ч. 21 ребенок). Лечатся в стационарах – 104, амбулаторно – 321.