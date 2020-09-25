Названы дороги, которые на Луганщине отремонтируют за средства МБРР

Предоставление займа в размере 100 млн долларов США к 2025 году на восстановление Востока Украины согласовал Международный банк реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

Переговоры о реализации нового проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» (ЗВ) со Всемирным банком состоялись 22 сентября 2020, в них приняли участие представители Укравтодора, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, министерств финансов и юстиции и других центральных органов исполнительной власти Украины.

«В рамках Программы Президента” Большое строительство “в Донецкой и Луганской области в 2020 году мы восстанавливаем около 500 км государственных дорог. Это и есть воплощение политики “объединить страну делами, а не словами”. Достижение договоренностей с международными партнерами по обновлению еще 183 км поможет нам обновить дорожную сеть региона », – комментирует Александр Кубраков, Председатель Укравтодора.

Соглашение о займе будет подписано до конца 2020 года.

Согласно проектом, 100 млн распределят на компоненты: Укравтодор получит 65 млн, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – 35 млн.

Привлеченные средства в рамках компонента Укравтодора будут использованы на выполнение работ на автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Луганской области, общей протяженностью 183 км. А именно:

Н-26 Чугуев – Меловое;

Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск

Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут.



Также для реализации проектов планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка. После проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.