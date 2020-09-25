Новоайдарскому лесхозу передали оборудование для усовершенствования системы наблюдения за лесом

Общественная организация “МОЛОЧАЙ” передала ГП “Новоайдарское лесоохотничье хозяйство” монитор 65 дюймов, стационарный компьютер и 3 планшета.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Данная техника передана с целью сохранения экосистемы и биоразнообразия лесов Новоайдарщины, совершенствования системы предупреждения возгораний в лесных массивах.

Передача состоялась в рамках проекта “Безопасность леса- безопасность общества” при организационной поддержке ОО “Взаимодействие – Плюс” в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.