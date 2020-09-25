Генерал-майор ВСУ: Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму одновременно

Украина не потянет вести войну на два фронта – на Донбассе и в Крыму. Поэтому относительно Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций.

Об этом в эфире телеканала “Дом” заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает РБК-Украина.

“Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращение Крыма – ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы – это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем”, – сказал Кривонос.

По его словам, задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.

“Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или они отдадут Крым, или останутся “без штанов”, условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами”, – добавил Кривонос.