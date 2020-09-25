В штабе ООС показали возведение КПВВ в Счастье: стало известно, каким он будет. ФОТО

В городе Счастье, что на Луганщине, продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом – автомобильное. К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.











Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.



Стоит заметить, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020.

Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.



На сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ «Станица Луганская», дважды в неделю – КПВВ «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска, а это «Золотое», «Марьинка», «Гнутово» и «Майорское», не функционируют по вине российско-оккупационных войск.