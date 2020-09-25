Миру грозит раскол и хаос: глава ООН пояснил причину выхода Covid-19 из-под контроля

На заседании Совета безопасности ООН в четверг, 24 сентября, обсудили вопросы борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в мире, в ходе которого глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что коронавирус вышел из-под контроля.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

По словам Гутерриша, страны мира не выдержали испытания COVID-19.

“Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества – испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 млн человек, заразились вирусом более 30 млн. Вирус вышел из-под контроля”, – заявил Гутерриш на встрече Совбеза в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи.

Причинами этого Гутерриш назвал разобщенность стран мира в вопросе борьбы с коронавирусом – мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность.

Глава ООН обратился к мировому сообществу с призывом объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями.

“У нас нет выбора. Или мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют поставленным целям, или нас ждет раскол и хаос”, – предупредил глава ООН.

Стоит отметить, что при обсуждении вопроса борьбы с пандемией COVID-19 возникли разногласия между США и другими членами Совета, в том числе РФ и Китаем, о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении вируса.

Оппоненты главы ООН назвали несправедливыми нападки на ВОЗ.

“По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно делала эффективные предупредительные шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами”, – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт возмутилась позицией ряда стран, которые стали на защиту Китая и ВОЗ, и заявила, что в данной ситуации недопустимо использовать пандемию в политических целях.

Крафт заявила, что Китай несет ответственность за распространение пандемии и отметила, что ВОЗ помогала Китаю скрывать правду от мира.

“Мы все ощущаем на себе последствия COVID-19, которые должны служить для нас источником единения, а не раздора”, – резюмировала она.

Как сообщал “источник”, в Польше разработали препарат против коронавируса, созданный на основе плазмы выздоровевших от Covid-19.