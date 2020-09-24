Стало известно, какая райгосадминистрация на Луганщине лидер по результатам работы во втором полугодии

24 сентября текущего года на заседании коллегии Луганской облгосадминистрации были озвучены результаты оценки деятельности райгосадминистраций области за второй квартал 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

Оценка результатов деятельности проводилась во исполнение распоряжения председателя Луганской облгосадминистрации от 15.05.2020 №363 «О введении ежеквартального мониторинга и оценки результатов деятельности райгосадминистраций Луганской области».



Оценивали работу по 28 показателям, которые характеризуют ситуацию с 8 направлениями в различных сферах социально-экономического развития территорий: финансовая самодостаточность, доступность и качество услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и культуры, экологии и энергетики, развитие инфраструктуры, и т.п., и проведено ранжирование территорий по каждому оценочному направлению.



По итогам работы в общем рейтинге Попаснянская райгосадминистрация заняла 1 место среди 12 районных государственных администраций Луганской области.

Отметим, что второе место заняла Кременская РГА, а третье – Белокуракинская РГА. На предпоследнем месте находится Меловская РГА, на последнем – Станично-Луганская РГА.