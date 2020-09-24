Почти 5 литров ацетилированного опия выявили у жителя Сватовского района

Почти 5 л жидкости, похожей на ацетилированный опий, обнаружили и изъяли сотрудники Сватовского отдела полиции по месту жительства ранее судимого 44-летнего мужчины.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Так, в ходе проведения санкционированного обыска домовладения сватовчанина, полицейские обнаружили и изъяли 7 пластиковых бутылок по 0,5 и 1 л, в которых находилась темная жидкость с характерным запахом ацетилированного опия.

Кроме этого, было изъято 1 кг вещества растительного происхождения черного цвета, внешне похожее на семена мака, которое было обработано жидкостью с характерным запахом ацетона.

Мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Он объяснил полицейским, что делал наркотическое вещество для собственного употребления.

Изъятое направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины «Незаконное хранение наркотических средств».