Как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье? Инструкция от МинВОТ

Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября 2020, утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен.

В Государственном бюджете Украйны на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен. Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Востоке Украины вследствие вооруженной агрессии России? В инфографике пошаговая инструкция:

Больше о том, как за разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации читайте здесь: https://mtot.gov.ua/ua/za-zrunovane-na-donbasi-jitlo-viplachuvatimut-kompensaciii-zatverdjeno-porjadok