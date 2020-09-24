В треугольнике Лисичанск-Северодонецк-Рубежное наиболее загрязненный в регионе воздух

Значительным промышленным центром области является Лисичанско-Рубежанский регион, где сосредоточены крупные предприятия химии, нефтехимии, приборостроения и угольной промышленности.

Об этом рассказал в интервью “Луганщина.ua” и.о. Департамента экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации Дмитрий Болдырев.

“Итак, логично, что на подконтрольной украинской власти территории наиболее загрязненная атмосфера в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. В этих городах периодически наблюдаются превышения концентраций оксида углерода и формальдегида”, – сообщил он.

Вместе с тем, чиновник констатировал, что из-за промышленного спада последних лет в атмосферный воздух, водоемы и почву попадает меньше загрязняющих веществ. По сравнению с 2014 годом объем выбросов в атмосферу уменьшился на 160,5 тыс. т, сбросов в водные объекты – на 42,37 млн куб. м, объем образования отходов – на 3093,5 тыс. т.

“Однако, по ряду известных причин, с поля зрения областного управления статистики и регионального офиса водных ресурсов выпадает значительный объем экологической информации на неподконтрольной территории. Это приводит к обманчивому впечатлению об улучшении экологической ситуации в области. Объективно оценить ее сейчас трудно”, – добавил Дмитрий Болдырев.