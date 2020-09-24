Дорогу от Новоайдара до Старобельска отремонтируют до конца года

Работы продолжаются на двух участках общей протяженностью более 40 км.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк на участке от Новоайдара к Старобельска происходит по «Национальному проекту « Большое строительство ».

Сейчас работники ООО «Автомагистраль-Юг» проводят фрезерование старого асфальтового покрытия. Следующий этап – укладка основания дороги с щебеночно-песчаной смеси, усиленная цементом, в два слоя толщиной 24 см.

Вскоре начнутся работы по устройству усиленного дорожного основания, укладка нижнего выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см.

Стоит отметить, что во время проведения ремонта дорога Н-21 не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.

Восстановление дорожного покрытия на всем протяжении участка завершат в конце текущего года.

Напомним, что на автодороге Н-21 работает еще один подрядчик. Сотрудники ООО «Ростдорстрой» строят дорогу в Старобельске на участке 20 км (км 0 +000 – км 20 +000). Ими закончено фрезерование изношенного дорожного покрытия по всей протяженности. В Старобельске завершили укладку нижнего слоя асфальтобетона.