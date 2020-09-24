Возможны ли протесты в ОРДЛО против НВФ? Отвечают эксперты

Президент Владимир Зеленский в интервью австрийскому правительственному изданию Wiener Zeitung заявил, что допускает возможность бунта людей против группировок «ЛДНР» из-за гуманитарной катастрофы.

Издание “Радио Свобода” спросило у экспертов, возможны ли протесты местного населения на оккупированном Донбассе против незаконных вооруженных формирований.

Так, аналитик Национального института стратегических исследований, дончанин Валерий Кравченко предпосылок для восстания недовольных граждан не видит:

“К сожалению, никаких реальных предпосылок к подобному сюжету нет. Хотя что-то, наверное, и зреет в обществе, потому что не может в абсолютной изоляции жить территория, но в частности изоляции по отношению к Украине. Люди едут в Киев за пенсией через Ростовскую область, тратят уйму денег: более 2 тысяч гривен на эту дорогу. У них есть проблема с тем, чтобы их пустили потом в Украину, потому что официально они едут через территорию России – КПВВ закрыты. Есть достаточно много проблем, но, к сожалению, реакции нет. Наоборот российская пропаганда использует эту ситуацию, которая сейчас там есть, в частности Covid, чтобы окончательно идеологически закрепить население, отделить его от Украины. Люди будут терпеть, работы нет. Но я далёк от мысли, что в Донецке будет бунт”.

Владимир Кравченко считает, что, к сожалению, не все граждане на оккупированном Донбассе могут оценить позитивные изменения, которые происходят на свободной территории из-за информационного вакуума и блокирования оккупантами работы КПВВ:

“Этот русский мир, русские идеалы и русские ценности, кокошники, патриотическое воспитание, лапти, изба, то, что происходит в школах, – только такой мир им и нужен. То, что происходит с Украиной, – это как раз ещё один повод, чтобы окончательно разделить украинцев: те, которые остались заложниками на оккупированных территориях, те, которым посчастливилось выехать, и те, кто живёт на подконтрольной территории Украины. Моменты, связаны с гуманитарной политикой, достаточно актуальны. И наши шаги, по всей видимости, правильно интерпретируются той стороной, раз она на столько закрывается и понимает, что надо какие-то другие моменты использовать, чтобы ограничить эти контакты коммуникации людей с людьми, чтобы никто окончательно и не знал, как в Украине живётся“.

Журналист телепроекта Донбасс.Реалии, луганчанин Андрей Дихтяренко считает, что бунты на оккупированной части Луганщины возможны, но вряд ли они смогут привести к серьезным изменениям:

“Я понимаю, что есть пропаганда и точно знаю, что есть большое давление силовиков и репрессивного аппарата, но я хочу сказать, что сейчас вся эта система в принципе держится на двух вещах. Первое – репресивный аппарат, который просто запугивает всех шахтёров (они очень много сделали, чтобы эти шахтёрские протесты не переросли в что-то более серьёзное и чтобы наказать так или иначе зачинщиков). Второй момент – что Путин в прошлом году действительно начал раздавать российские паспорта и тем самым появился такой план «Б» у людей: в случае чего они могут уехать с Донбасса и не вернуться – стать российскими гражданами. Если вся эта система,, построена из таких серьёзных противоречий: если одна часть общества начинает тихо ненавидеть другую и задаваться вопросом «а где же наши деньги?» и всё это держится только на прямом насилии, наверное, нужно понимать, что бунты возможны. И скорее всего, они будут продолжаться дальше, другое дело, что вряд ли это приведёт к каким-то политическим результатам…Моё резюме – бунты возможны, они наверняка будут, потому что людям там просто плохо жить и они становятся недовольными властью. Но у меня большие сомнения, что это приведёт к каким-то революционным изменениям”.

С Андреем Дихтяренко согласен и профессор политологии НаУКМА, научный директор фонда «Деминициативы» Алексей Гарань:

“Я согласен с тем, что говорил прежний участник, что такие бунты возможны, но действительно мы не можем строить политику, исходя из того, что такие бунты произойдут и они радикально изменят ситуацию. Нужно понимать, что в данный момент Россия осуществляет контроль над боевиками, что система эта безусловно авторитарна и наши возможности влияния тут достаточно ограничены”.

Аналитик Владимир Кравченко добавил, что если на оккупированном Донбассе созреет бунт, то, вероятно, он будет не проукраинским или антироссийским:

“Будет бунт, чтобы убрать эту местные кланы, мафию от кормушки и что-то сделать взамен…Если захочет Россия убрать Пасечника или Пушилина, а кого-то поставить в замен – это тот протест, который на самом деле может произойти. К сожалению, Украина не имеет потенциала этот протест контролировать и направить его силу, даже если он произойдёт, в свою пользу”