В Луганской области при необходимости развернут еще 5 опорных инфекционных отделений

В случае необходимости на Луганщине заработают еще 5 опорных инфекционных отделений

Об этом рассказала представитель Департамента здравоохранения ОГА Татьяна Визгун во время пресс-конференции, передает пресс-служба ЛОВГА.

Она сообщила, что на сегодняшний день в области 5 больниц «первой волны» рассчитаны на лечение 165 пациентов с COVID-19. Сейчас заполнено 77 коек этих отделений. С подозрением на диагноз в условиях стационара находится 22 больных.

Спикер отметила, что все больницы обеспечены необходимым количеством средствами индивидуальной защиты всех работников, аппаратами искусственной вентиляции легких и др. В случае вероятного роста показателей заболеваемости, областная власть готовит к открытию пять больниц «второй волны» для оказания медицинской помощи населению. Они должны быть рассчитаны для еще 90 пациентов. Перечень этих больниц направлено для согласования и утверждения в Министерство здравоохранения Украины.

Материально-техническое обеспечение отделений должен распределить профильный департамент облгосадминистрации. Туда будет направлено аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

В рамках мероприятия представители благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова» передали Северодонецкой многопрофильной городской больнице аппарат искусственной вентиляции легких. Коллектив лечебного учреждения поблагодарил благотворителей и заверил, что эти аппараты будут полезны медикам и после преодоления пандемии.