Что будет с Ледовым дворцом спорта в Северодонецке: ответ главы ВГА

Военно-гражданская администрация Северодонецка предпринимает все шаги для возвращения Ледового дворца спорта в собственность громады.

Об этом сообщил в интервью “Луганщина.ua” глава военно-гражданской администрации г. Северодонецк Александр Стрюк.

“На сегодняшний день на базе Ледового дворца создана спортивная школа, но известно, что мы арендуем это здание. ВГА принимаются все меры по его возвращению в собственность территориальной громады, ведется судебно-претензионная работа. Думаю, нам все удастся, и мы вернем здание в собственность города”, – сообщил он.

Чиновник отметил, что уже нереально вернуться к использованию именно ледовой арены.

“Что касается его функционального назначения, мы провели анализ состояния и возможностей функционирования – будут работать все секции, что в настоящее время там работают, и мы даже расширим спектр использования здания в будущем. А вот вернуться к ее использованию в качестве ледовой арены уже невозможно, учитывая отсутствие необходимого оборудования и технологические особенности построения Ледового дворца. Но ледовая арена в Северодонецке будет. Уже выделены средства на проектирование, найдено место для ее размещения. Это будет современный энергоэффективный проект, что позволит удерживать объект за счет бюджета города”, – рассказал Александр Стрюк.

Он добавил, что ведется сотрудничество с облгосадминистрацией о финансировании проекта из государственного бюджета, поскольку построение арены – это достаточно большие расходы.