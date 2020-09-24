На Луганщине общая площадь лесных пожаров составила более 9 тысяч га

По состоянию на 5 сентября текущего года в Луганской области произошло 198 лесных пожаров на площади 9050 га, из них верховых – 5170,2 га.

Об этом в интервью “Луганщина.ua” рассказал и.о. Департамента экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации Дмитрий Болдырев.

“Общие убытки от пожаров составили 5, 3 млрд грн, из них прямые – 5, 12 млрд грн, побочные – 0, 18 млрд грн”, – сообщил чиновник.

Напомним, что 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Пожар был локализирован, но на следующий день из-за высоких температур и сильного ветра пламя разгорелось с новой силой и распространилось на село Смоляниново и кооператив “Волчье озеро”, а также лесничество возле села Капитаново.

Вследствие пожара погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека. Также огнем уничтожено 24 здания и 59 получили повреждения.

Пожар был полностью ликвидирован 13 июля.

2 сентября возле с. Болотенное Станично-Луганского района возник пожар сухой травы, камыша и лесной подстилки на площади 80 га. Сильный ветер создавал угрозу для с. Болотенное, с. Валуйское и пгт. Станица Луганская. Население было оповещено о возможной эвакуации. В результате пожара сгорели нежилые дома по переулку Москва-Донбасс в пгт Станица Луганская (дома были разрушены еще в период активных боевых действий). В с. Болотенное огонь полностью уничтожил три дома и повредил хозяйственные постройки.

В тот же день на линии разграничения в Новойадарском районе возникло возгорание сухой травы и лесных насаждений (с. Лопаскино, с. Лобачево, пгт Трехизбенка). Известно, что пламя перекинулось через Северский Донец с неподконтрольных территорий.

4 сентября пожары возле села Болотенное и на линии Лопаскино-Трехизбенка-Лобачево были ликвидированы.

Также 4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района. Оно было ликвидировано 7 сентября.

В общем, пожары на Луганщине продолжались 7 дней и были зафиксированы в разных районах области. Огонь забрал жизнь украинского военного – старшина Артем Бондаренко погиб, спасая военное имущество.