“Украина – проигравшая сторона”: главарь “ДНР” сделал смехотворное заявление. ВИДЕО

Главарь “ДНР” Денис Пушилин заявил, что украинские власти не могут диктовать временно неподконтрольным территориям Донбасса свои условия.

Видео на своей странице в социальной сети опубликовал блогер Necro mancer.

Во время так называемой “прямой линии” Пушилин стал утверждать, что якобы Украина это “проигравшая сторона, которая не может диктовать свои условия”. Более того, главарь НВФ заявил, что “курс на интеграцию с РФ” остается неизменным, несмотря на Минские соглашения.

“Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с Минскими соглашениями или без них”, – сказал Денис Пушилин.

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли его заявление:

“Это лапша для внутреннего употребления в дыре”

“То есть чепушилин открыто подтвердил что ордило хер забило на минские”

“Он – никто, и звать его никак. Промокашка”

“Пушилин полностью себе противоречит: требует от Украины выполнения Минских (выплат денег, восстановление за счёт украинских налогоплательщиков, при этом ОРДЛО должно принадлежать Украине) и присоединиться к РФ (нарушение Минских). Как его понять?”

“Ммм-щики они такие, лохов разводят на раз”