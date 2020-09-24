В Северодонецкой ВГА обещают завершить восстановление пойменного моста между Северодонецком и Лисичанском

Реконструкция пойменного моста между Северодонецком и Лисичанском затянулась, но в военно-гражданской администрации Северодонецка обещают довести проект до конца.

Об этом рассказал в интервью “Луганщина.ua” глава ВГА г. Северодонецка Александр Стрюк

“Мост является частью проекта Президента «Большое строительство», там строится новая дорога. Да, были определенные проблемы с финансированием, которые на данный момент преодолены. Мы нашли понимание с подрядчиком, выделили средства, и в ближайшее время мост будет завершен”, – отметил Александр Стрюк.