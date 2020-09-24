Расправились со своей жертвой с применением ножа, вилки и ножниц: двум жителям Кременной грозит пожизненное

Кременским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства из хулиганских побуждений, по предварительному сговору группой лиц (п. 7, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, 21 сентября 2020 в г. Кременная во время совместного употребления алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого двое 22-летний и 28-летний местные жители причинили мужчине многочисленные удары и ножевые ранения – с применением ножа, ножниц и вилки. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, в связи с чем потерпевший скончался на месте.

После проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на фиксирование, сбор доказательной базы и установления причастных к совершению преступления лиц, правоохранители задержали злоумышленников по «горячим следам». На их одежде и теле обнаружены следы совершения преступления.

23 сентября 2020 указанным лицам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.