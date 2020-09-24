Австрийская компания выразила намерение построить на Луганщине здание под областную больницу

Недавно глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай посетил Вену. Там в присутствии Президента он подписал несколько важных для Луганщины документов о сотрудничестве с австрийской партнерами.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в Фейсбук, передает luganskua.com

В частности – меморандум о взаимопонимании между компанией «Фамед Iнжиниринг ГмбХ» и Луганской облгосадминистрацией, касающийся строительства областной больницы.

“Речь идет ориентировочно о 160 млн долларов или евро. Четкая цена будет определена, когда сделают проектно-сметную документацию. Надо пройти еще большой путь, потому что это пока договор о намерениях. Сейчас мы начинаем готовить документы для подписания уже межправительственного соглашения, – сообщил руководитель ЛОГА.

Сергей Гайдай отметил, что указанная компания – мощный австрийский застройщик, который сводит больницы по всему миру. Отдельно он подчеркнул, что областная власть готова предоставить возможность инвестировать в аналогичных условиях украинским компаниям, но вкладывать такие средства они пока не изъявляли желания.

Напомним, что после оккупации Луганская областная клиническая больница переехала на подконтрольную территорию. Однако сейчас отдельного здания заведение не имеет: отделения размещаются в нескольких городах на базе других больниц.

Пока решается вопрос со строительством нового «дома» для ЛОКБ, область продолжает ее техническое оснащение. Накануне Сергей Гайдай посетил отделение компьютерной томографии в Северодонецке. Там он осмотрел новый аппарат КТ «General Electric Healthcare Japan Corporation». Врачи рассказали, что аппарат может делать 128 срезов и максимально точно отражать все проблемные участки в теле больного. Сама процедура сканирования органов может занимать несколько секунд.

Аппарат приобретен за почти 25 млн грн за счет областного бюджета. Аналогов ему в области пока еще нет. Воспользоваться томографом жители Луганщины могут бесплатно при наличии соответствующего направления от врача.