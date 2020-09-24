Коронавирус не отступает: 26 новых случаев на Луганщине, двое человек умерли

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19, лабораторно подтверждено выздоровление 8 человек. 2 человека умерли (г.Северодонецк и Беловодский район). Возраст умерших – 49 и 50 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



География новых случаев:

г. Северодонецк +16 (из них 8 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – больные пневмонией, 1 – с тяжелым течением ОРВИ, 5 – прибыли из ВОТ)

г. Лисичанск 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – прибыл из ВОТ)

г. Рубежное 2 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);

Станично-Луганский район 3 (прибыли из ВОТ)

Марковский район +1 (ВОТ)

Сватовский район +1 (больной пневмонией);

Таким образом, имеем всего 843 случаев коронавирусной

болезни, среди них 41 ребенок.



Активных больных, сегодня – 392 человека (в т.ч. 21 ребенок). Лечатся в стационарах – 96, амбулаторно – 296.



Луганская область по уровню заболеваемости COVID-19 находится на 22 месте (из 25-ти) среди административных территорий Украины, без учета временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.