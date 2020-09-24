“Атаман” Козицын заявил, что не собирается устраивать “переворот” в “ЛНР”. ВИДЕО

Так называемый «атаман всевеликого войска донского» Николай Козицын заявил, что не готовит переворот и не собирается свергать главу группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.

Об этом он заявляет в своем видеообращении, опубликованном 19 сентября, пишет Реальная газета

Поводом для создания видео стали слухи о якобы готовящемся перевороте. По словам Козицина, это фейк.

Козицын рассказал, что “казаки” в свое время поддержали Пасечника.

«То, что мы можем принимать участие в перевороте в перевороте в Луганске – мы на это никогда не пойдем», — заверил «атаман».

Кроме того, он заверил, что «власть», находящаяся сейчас во главе группировки, много работает с властью России.

При этом Козицын признал, что есть «изъяны» со стороны «глав администраций, которые делят… на чужих и своих казаков».