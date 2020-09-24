«Стоит ожидать обострения»: Тука прогнозирует эскалацию на Донбассе

Так называемый представитель «народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин 23 сентября обвинил подразделения ВСУ в «обстреле», в ходе которого якобы погиб член НВФ, что может стать поводом для эскалации на фронте.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замминистра Украины по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает ДонПресс

Басурин отметил, что снайпер ВСУ якобы нанес ранение в живот члену НВФ, на что Тука сообщил: