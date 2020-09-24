Возле населенного пункта Пески двое бойцов ООС подорвались на неизвестном устройстве

За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» подавлены.

Режим прекращения огня НВФ нарушили вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.



К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидировано очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников распространение пожара удалось избежать.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.