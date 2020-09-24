Особенности ухода за чехлом для телефона

Чехол для мобильного устройства является его неотъемлемым атрибутом. Из-за постоянного использования именно этот аксессуар подвергается нагрузкам, быстро загрязняется и может потерять свой первоначальный цвет. Следы эксплуатации остаются на поверхности изделия, в результате чего чехол теряет свою презентабельность. Современный рынок предлагает большой выбор аксессуаров, но ни один из них не может быть защищен от внешних факторов.

Чехлы могут быть выполнены из пластика, силикона, кожи и других материалов. Чтобы придать уникальности изделию, на его поверхность можно нанести любое изображение или фото. К примеру, заказать печать для Xiaomi Mi 9 SE на чехол можно по ссылке https://iok.com.ua/xiaomi/chehly-dlya-xiaomi-mi-9-se-pechat-na-chehle-xiaomi-mi-9-se. Но и такой аксессуар со временем может потерять свой первоначальный вид. Чтобы предотвратить преждевременное старение изделия, необходимо его периодически чистить.

Особенности чистки силиконовых чехлов

Для отбеливания аксессуаров существует несколько методов. Самый простой вариант – мыльный раствор. Для этого можно использовать «микс» из обычного и хозяйственного мыла, шампуней, средства для мытья посуды. Все это размешивается в теплой воде, а чехол кладется в емкость с полученным раствором на 1 час. Затем проблемные места на поверхности изделия оттираются мягкой тряпкой из микрофибры либо губкой.

Для более качественных чехлов могут применяться химические соединения. К примеру, можно смешать медицинский спирт со скипидаром в равных пропорциях, затем нанести полученный состав на изделие и протереть проблемные участки. В таком состоянии аксессуар нужно оставить на 30 минут, а затем протереть его поверхность тряпкой, смоченной в спирте.

Необходимо учитывать, что недорогие и менее качественные цветные чехлы после обработки спиртом и химией могут потерять первоначальный цвет. Если же вы не сомневаетесь в качестве своего аксессуара, то можете смело использовать «Уайт Спирит». Ватный тампон обрабатывается растворителем в районе загрязнений. Также в продаже можно найти специальные средства для ухода за чехлами. Они более эффективны, но, разумеется, не бесплатны.

Что касается кожаных аксессуаров, то для их очистки необходимо использовать тот же мыльный раствор. Их, в отличие от силиконовых изделий, нельзя вымачивать, а нужно обрабатывать сразу. Для удаления жирных пятен можно использовать смесь из картофельного крахмала с водой, которая наносится на 30 минут, а затем смывается губкой. Очистка изделий из светлой кожи должна производиться специальной смесью из воды, нашатырного спирта и пищевой соды, все компоненты нужно смешать в равных пропорциях. Такой состав наносится на изделие на 15 минут, а затем оттирается с помощью тряпки из микрофибры.