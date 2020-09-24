Фотообои для красивого интерьера квартиры

Использование фотообоев считается одной из модных тенденций в современном мире, особенно в сочетании с отделкой стен в стиле классика. При помощи такого простого на первый взгляд приема можно расширить пространство в комнате. Фотообои 3д оттеняют мебель и создают приятную атмосферу. Выбор фотообоев велик, можно без проблем выбрать различные цвета, текстуры, размер и принт. Создать настроение и оформить жилье по своему усмотрению с их помощью очень просто.

Выбор фотообоев

Перед покупкой обоев нужно знать об их особенностях и покупать только по характеристикам, которые подходят под конкретную комнату. К примеру, если вы решили приобрести обои в детскую, то выбор должен пасть на экологичные материалы, такие как ткань или бумага. Детские обои обычно производят в ярких цветах, с персонажами известных мультфильмов, с рисунками игрушек или цветов.

Для гостиной подойдет более спокойный вариант. Пейзаж тропиков или моря очень часто выбирают для ванной комнаты. На кухне популярны картинки еды и разного рода напитков. Важно купить обои с таким материалом, который будет мыться без проблем.

Романтический настрой можно устроить в спальной комнате. Для того чтобы создать спокойную обстановку, фотообои должны быть выполнены в пастельных тонах. Можно обратить внимание на пейзажи, облака или те мотивы, которые будут смотреться гармонично. Обои можно наклеить на отдельные детали или же оформить в красивом стиле двери, это поможет создать оригинальный дизайн в любом помещении.

Для начала необходимо определить стиль и цвет. Есть два варианта, как можно подойти к выбору обоев:

в тон помещению, для создания идеальной картинки;

контрастные и яркие оттенки, которые обязательно притянут взгляд.

Для поклейки обоев важно, чтобы стена была максимально открыта, без шкафов и полочек, которые закрывают огромный кусок пространства. Для такого вопроса лучше всего отдать предпочтение низкой мебели, это может быть столик журнальный, торшер или стулья. Перед покупкой мы рекомендуем рассмотреть варианты более тщательно, что поможет сделать правильный выбор и не остаться разочарованными.

Фотообои в магазине

В интернет-магазине Chameleons можно купить фотообои 3д по доступной цене и для разного стиля. Мы поможем вам определиться с выбором, для того чтобы вы могли создать в любом помещении уют, а также оценить высокое качество предоставленного материала.