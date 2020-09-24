Зеленский: “Вопрос Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа”

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на поддержку мирового сообщества в вопросе достижения мира на Донбассе

Об этом он сказал, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает “ДС”.

Глава государства отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной “тишины”.

“Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ”, — сказал он.

По словам Зеленского, Украина доказала свое стремление к миру. В частности, был разблокирован диалог в “нормандском формате”, удалось продвинуться в вопросе освобождения удерживаемых лиц.

“Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней — и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН”, — отметил президент.

Он также призвал присоединиться к созданию международной платформы по деоккупации Крыма и поддержать обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН до конца этого года.

“Самое главное: вопрос Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот — пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса”, — убежден Зеленский.